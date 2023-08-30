У російському Пскові на аеродромі пролунали сильні вибухи: пошкоджено 4 літаки ІЛ-76 (фото, відео)

Польоти над Псковом та областю у РФ заборонили

У Росії в місті Псков на аеродромі в ніч проти 30 серпня пролунали сильні вибухи. Пропагандисти повідомляють про пошкодження 4 військово-транспортних літаків ІЛ-76.

Про це пишуть російські пропагандистські телеграм-канали. Також у Мережі публікують відео наслідків "прильотів".

Російські пропагандисти заявляють, що аеродром у Пскові атакували невідомі безпілотники. Після цього там спалахнула сильна пожежа. На відео чути також звуки детонації та стрілянину, ймовірно росіяни намагалися збити невідомі повітряні цілі. Пропагандисти також пишуть про ймовірне пошкодження двох літаків на аеродромі у Пскові. Згодом у Росії заявили про пошкодження вже 4 військово-транспортних літаків ІЛ-76.

Пожежа на аеродромі в Пскові / Фото: із соцмереж

Росіяни також повідомляють, що нібито дрони також атакували ймовірно Черехінську військову базу - там дислокується 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк. Він брав участь в окупації Бучі та причетний до звірств проти українці. Інша версія - ціллю ударів була нафтобаза, яка розташована на території аеродрому в Пскові.

Жителі Пскова також повідомляють про масовані "прильоти", за їх даними на місце ударів вже вирушили пожежні автомобілі.

"Ласкаво просимо в 24 лютого, товариші", - коментує на одному із відео росіянин.

Також у телеграм-каналах публікують інші відео, на яких видно сильну пожежу та чути звуки вибухів.

Місцева влада заявила, що "військові відбивають атаку безпілотників". У Пскові додали, що "постраждалих немає". Попри це у РФ обмежили польоти над Псковом та областю.

Нагадаємо, Тульську область РФ атакували два "українські" безпілотники.

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