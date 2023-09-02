У російському Санкт-Петербурзі розгорілась масштабна пожежа: відео

У російському Санкт-Петербурзі спалахнув холодокомбінат. У Мережі показали відео масштабної пожежі в Росії.

Масштабна пожежа спалахнула у російському Санкт-Петербурзі у суботу, 2 вересня.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ

Там стверджують, що пожежа спалахнула на одному з російських холодокомбінатів. Вогонь охопив аж 1400 квадратних метрів.

Наразі загоранню присвоїли другий ранг складності. На місці інциденту працюють російські рятувальники. Про причини пожежі у РФ мовчать.

У Мережі вже публікують відео з місця події. На кадрах видно, що пожежа досить масштабна — величезний стоп чорного диму видно у різних районах міста.

У російському Пітері розгорілася масштабна пожежа: відео

Нагадаємо, у Люберцях Московської області 1 вересня спалахнула пожежа в цеху з виробництва електроніки для ракет. Це сталося після нальоту безпілотника на регіон. У Мережі показали відео.

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