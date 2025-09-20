У російському Саратові дрони атакували місцевий НПЗ, там зайнялася пожежа (відео)

Пожежа на НПЗ у Саратові

У ніч на 20 вересня невідомі дрони атакували російський Саратов, після чого на місцевому НПЗ виникла пожежа.

Про це інформують російські телеграм-канали.

За словами місцевих жителів, близько 01:15 та 01:30 вони чули щонайменше п’ять-сім вибухів. Люди також розповідають про звук моторів у небі, увімкнені сирени повітряної небезпеки та спалахи.

Паралельно в соцмережах з’явилися кадри з місця подій, на яких видно пожежу. Наразі точно невідомо, що саме горить. Окремі канали припускають, що займання могло статися на місцевому нафтопереробному заводі, проте підтверджень цьому поки що немає.

Раніше повідомлялося, що російська державна компанія «Транснєфть» попередила про можливе скорочення видобутку внаслідок атак українських безпілотників на ключові експортні порти та НПЗ.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 16 вересня українські бійці вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу РФ.