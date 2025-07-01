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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У російському Саратові лунає тривожна сирена: лунають вибухи

У Саратові тричі вмикали тривожні сирени, мешканці чули вибухи, аеропорт закрито через загрозу атаки БПЛА

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У різних районах Саратова вже щонайменше тричі включалася тривожна сирена.

Про це пише SHOT.

Було чути вже кілька вибухів, перші два — в районі 4:50 за місцевим часом, потім ще серія. Інформації про наявність руйнувань на землі чи постраждалих наразі не було.

Раніше губернатор регіону Бусаргін оголосив про загрозу атаці БПЛА, а місцевий аеропорт був закритий і на цей час не відправляє та не приймає рейси.

Нагадаємо, що раніше у ЦПД натякнули на успішний удар по окупантах у Донецьку.

ЗСУ завдавали удару по важливому скупченню російських сил в окупованому Донецьку.

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