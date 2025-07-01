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У російському Саратові лунає тривожна сирена: лунають вибухи
У Саратові тричі вмикали тривожні сирени, мешканці чули вибухи, аеропорт закрито через загрозу атаки БПЛА
У різних районах Саратова вже щонайменше тричі включалася тривожна сирена.
Про це пише SHOT.
Було чути вже кілька вибухів, перші два — в районі 4:50 за місцевим часом, потім ще серія. Інформації про наявність руйнувань на землі чи постраждалих наразі не було.
Раніше губернатор регіону Бусаргін оголосив про загрозу атаці БПЛА, а місцевий аеропорт був закритий і на цей час не відправляє та не приймає рейси.
Нагадаємо, що раніше у ЦПД натякнули на успішний удар по окупантах у Донецьку.
ЗСУ завдавали удару по важливому скупченню російських сил в окупованому Донецьку.