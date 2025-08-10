- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 66
- Час на прочитання
- 1 хв
У російському Саратові палає нафтопереробний завод після атаки БпЛА (відео)
Підприємство атакували ударні безпілотники.
У російському місті Саратов в ніч проти 10 серпня відбулась атака ударних безпілотників на місцевий нафтопереробний завод.
Про це йдеться у повідомленні місцевих телеграм-каналів.
У повідомленні вказується, що після атаки БпЛА на НПЗ почалася пожежа.
Губернатор Саратовської області РФ заявив, що про пошкодження на одному з промислових підприємств.
Крім того, місцеві жителі публікують у соцмережах численні фото та відео атаки та пожежі на нафтопереробному заводі.
Раніше повідомлялося, що у Краснодарському краї Росії на афіпському нафтопереробному заводі сталася пожежа після атаки безпілотників.
Ми раніше інформували, що дрони ЗСУ зупинили роботу одного з найпотужніших нафтопереробних заводів Росії.