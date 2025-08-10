У російському Саратові палає нафтопереробний завод після атаки БпЛА (відео)

Пожежа на НПЗ у Саратові

Реклама

У російському місті Саратов в ніч проти 10 серпня відбулась атака ударних безпілотників на місцевий нафтопереробний завод.

Про це йдеться у повідомленні місцевих телеграм-каналів.

У повідомленні вказується, що після атаки БпЛА на НПЗ почалася пожежа.

Реклама

Губернатор Саратовської області РФ заявив, що про пошкодження на одному з промислових підприємств.

Крім того, місцеві жителі публікують у соцмережах численні фото та відео атаки та пожежі на нафтопереробному заводі.

Раніше повідомлялося, що у Краснодарському краї Росії на афіпському нафтопереробному заводі сталася пожежа після атаки безпілотників.

Ми раніше інформували, що дрони ЗСУ зупинили роботу одного з найпотужніших нафтопереробних заводів Росії.