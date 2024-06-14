У російському Шебекіно обвалився під’їзд багатоповерхівки: що сталося (відео)

У п’ятницю, 14 червня, у прикордонному з Україною російському місті Шебекіно Бєлгородської області обвалився під’їзд п’ятиповерхового будинку.

Відео з місця інциденту публікують місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, причиною вибуху, який спричинив руйнування, стало непланове сходження авіабомби з російського літака, який летів бомбити Україну.

Таку версію, зокрема, висловив український блогер Денис Казанський.

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“Такий вигляд має твій дім, коли твій президент войовничий дебіл, який нападає на сусідні держави”, - прокоментував він цей інцидент.

За інформацією місцевих пабліків, внаслідок вибуху повністю зруйновано 15 квартир, під завалами досі перебувають люди, тому точна кількість постраждалих невідома.

Місцева влада традиційно називає причиною інциденту обстріл з боку ЗСУ.

Російські “воєнкори” пишуть, що українська ракета начебто вилетіла із Вовчанська Харківської області — міста, яке російські окупанти намагаються захопити під час нового наступу, руйнуючи цілі житлові квартали та змушуючи евакуюватися мирних жителів.

У російському Шебекіно обвалився під’їзд багатоповерхівки

Нагадаємо, лише за останні чотири місяці війни російські військові літаки скинули майже сотню авіабомб на власні регіони та окуповані території України.

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