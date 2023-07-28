У російському Таганрозі стався потужний вибух: під завалами можуть бути поранені (фото, відео)

У Таганрозі Ростовської області Росії пролунав вибух. Попередньо, є постраждалі.

У центрі Таганрога пролунав потужний вибух. Там, ймовірно, вибухнула ракета, і є постраждалі.

Про це повідомляє губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв та російські пропагандистські ЗМІ.

За словами Голубєва, інцидент стався за адресою пер. Лермонтовський, 22, біля кафе "Чехов сад". Там нібито вибухнула ракета, а під завалами можуть перебувати люди.

"На місці працюють рятувальники. Загиблих немає. Є кілька постраждалих, до яких виїхали бригади швидких. Чотири людини дістали легкі поранення від розбитого скла. Інформація про збитки уточнюється", - каже губернатор.

Вибух у російському Таганрозі 28 липня (7 фото)

З різних джерел відомо, що постраждалих нібито 15, у більшості з них осколкові поранення, однак троє перебувають у тяжкому стані, госпіталізували 7 осіб.

Своєю чергою, місцеві кажуть, що вибух був настільки сильним, що у будинках поруч обсипалася штукатурка і вилетіли вікна. Очевидці публікують фото і кажуть, що на місці вибуху утворилася вирва масштабами 5 на 5 метрів.

У російському Таганрозі стався потужний вибух: відео

Нагадаємо, 24 липня, в Москві пролунали вибухи О 04:00 звуки вибухів було чути в різних районах міста. В Росії традиційно звинуватили ЗСУ в атаці. В повідомленні Міноборони РФ зазначається, що нібито було "припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома безпілотними літальними об'єктами на території міста Москви".

Наступного дня, 25 липня, російський Слідчий комітет відкрив кримінальні справи про тероризм через атаки безпілотників на Москву і тимчасово анексований Крим.

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