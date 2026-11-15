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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У російському Таганрозі БпЛА атакували енергетику

Ймовірною ціллю атаки БпЛА могла бути підстанція 220 кВ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У російському Таганрозі БпЛА атакували енергетику

© Associated Press

У ніч проти 15 листопада Таганрог у Ростовській області РФ масовано атакували безпілотники. За попередніми даними, могли бути уражені енергетичні об’єкти.

Про це повідомляє ASTRA.

Однією з імовірних цілей була підстанція 220 кВ «Т-10» («Таганрог-10»). Це важливий енергетичний об’єкт, який бере участь в електропостачанні міста та його промислової зони.

Нагадаємо, вночі безпілотники атакували місто Нижньокамськ у Республіці Татарстан РФ. Після атаки виникла пожежа на території підприємства «Нижньокамськнафтохім». Місцеві жителі повідомляли про звук прольоту безпілотника. Інформації про масштаби пошкоджень, постраждалих або причини займання наразі немає.

«Нижньокамськнафтохім» — одне з найбільших нафтохімічних підприємств Росії. Завод розташований у Нижньокамську та є частиною нафтохімічної промисловості Татарстану.

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