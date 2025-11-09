ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
1 хв

У російському Таганрозі вдруге за день лунають вибухи

Неділя 9 листопада видалася вкрай неспокійною для жителів Таганрога РФ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму

У російському Таганрозі вдруге за день лунають вибухи. На місто здійснюється ракетна атака.

Про це йдеться у повідомленнях росЗМІ.

У Таганрозі РФ лунає повітряна тривога. Мешканці чули вибухи.

Нагадаємо, “добрі” дрони атакували ТЕЦ у Воронежі 9 листопада. Жителі чули низку вибухів. У будинках на деякий час зникало світло

Як відомо, Воронезька ТЕЦ-1 — найбільший постачальник теплової енергії для житлових будинків та великих підприємств міста.

Дата публікації
Кількість переглядів
330
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie