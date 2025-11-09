- Дата публікації
У російському Таганрозі вдруге за день лунають вибухи
Неділя 9 листопада видалася вкрай неспокійною для жителів Таганрога РФ.
У російському Таганрозі вдруге за день лунають вибухи. На місто здійснюється ракетна атака.
Про це йдеться у повідомленнях росЗМІ.
У Таганрозі РФ лунає повітряна тривога. Мешканці чули вибухи.
Нагадаємо, “добрі” дрони атакували ТЕЦ у Воронежі 9 листопада. Жителі чули низку вибухів. У будинках на деякий час зникало світло
Як відомо, Воронезька ТЕЦ-1 — найбільший постачальник теплової енергії для житлових будинків та великих підприємств міста.