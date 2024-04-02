У російському Татарстані БПЛА атакували завод із виробництва "Шахедів" (вибухові відео)

Татарстан розташований за 1200 км від України.

У російському Татарстані у вівторок, 2 квітня, на заводі, де збирають ударні дрони-камікадзе "Шахед", пролунали вибухи. Підприємство було атаковане безпілотниками.

Відео атаки публікують у низці російських телеграм-каналах та пабліках.

Як пишуть російські пабліки, на територію заводу "Алабуга" впали три дрони. Внаслідок удару у двох будинках місцевого гуртожитку вибиті шибки та двері. Також є постраждалі.

Місцева влада відрегаувала і повідомила, що атака була здійснена на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську.

"Сьогодні вранці на підприємства республіки в Єлабузі та Нижньокамську було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Серйозних руйнувань немає, технологічний процес підприємств не порушено. У Єлабузі, на жаль, постраждалі внаслідок руйнування приміщення. Їм надається вся необхідна допомога", - цитують російські видання голвоу Татарстану Рустама Мініханова.

У російському Татарстані безпілотники атакували завод, де збирають "Шахеди"

Хто атакував завод із виробництва "Шахедів" - ЗМІ

Видання РБК-Україна із посиланням на джерело в спецслужбах стверджує, що до атаки у Татарстані причетна українська розвідка.

За словами співрозмовника, під уда потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе "Шахед", які росіяни маркують під "Герань-2". Внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

Нагадаємо, 1 квітня в Єкатеринбурзі горить один з наймасштабніших оборонних заводів Російської Федерації "Уралмашзавод". Це головне підприємство Росії з виробництва бурових установок та іншого гірничодобувного обладнання, яке викорстовують у так званій "СВО".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.