Світ
26
1 хв

У російському Татарстані дрони атакували нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно»

Раніше в регіоні оголошували загрозу атаки безпілотників.

Ігор Бережанський
Пожежа

Пожежа / © Getty Images

У ніч на 23 лютого жителі Татарстану повідомили про кілька вибухів над Альметьєвськом. У місті бачили спалахи в небі та зафіксували займання в одному з районів.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

За їхніми даними, над містом пролунало від п’яти до семи вибухів. Перший нібито стався близько четвертої години ранку. Після цього місцеві мешканці повідомили про задимлення та пожежу.

Раніше в регіоні оголошували загрозу атаки безпілотників. Також тимчасово обмежували роботу аеропортів у Казань та Нижньокамськ.

Український моніторинговий ресурс Exilenova+ повідомив, що під ударом, ймовірно, могла опинитися нафтоперекачувальна станція «Калейкіно».

НПС «Калейкіно» є однією з ключових станцій у системі магістральних нафтопроводів РФ. Вона входить до структури Транснафта та забезпечує перекачування нафти з родовищ Татарстану й сусідніх регіонів у напрямку центральної частини Росії та на експорт.

Раніше повідомлялося, що у мережі з’явилися зображення наслідків удару дронів СБУ, які повторно вразили найбільший у Чорноморському регіоні РФ нафтовий термінал «Таманьнефтегаз».

Ми раніше інформували, що Єврокомісія наполягає на чіткому графіку відновлення роботи нафтопроводу «Дружба», пошкодженого Росією у січні.

