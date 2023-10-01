У російському Владивостоці санкції ЄС вдарили по водіях – у місті відключили паркомати

У місті Владивосток, Росія, від 1 жовтня вимкнули паркомати, встановлені у центрі міста, через санкції Євросоюзу.

Про це пише "Медуза".

Так, оператор паркоматів у місті "Цифрове Примор'я" заявив, що був змушений відключити їх після того, як компанія Flowbird повідомила про припинення підтримки програмного забезпечення та апаратної частини паркоматів у Росії через санкції, накладені Євросоюзом.

Flowbird – французька компанія, яка спеціалізується на системах оплати та продажу квитків для автостоянок і систем громадського транспорту.

Нагадаємо, ГУР підтвердило влучання у стоянку гелікоптерів у Сочі.

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