У російському Волгограді невідомий безпілотник врізався у багатоповерхівку

Наразі повідомляється, що постраждалих немає.

Для жителів Волгограда ніч проти 15 лютого 2025 року була вибуховою.

Про це інформують місцеві жителі у повідомленні у соцмережах.

Вони повідомили про велику кількість вибухів вночі.

Пізніше стало відомо, що у Волгограді невідомий безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок.

Про постраждалих невідомо, адже офіційної інформації немає.

Місцеві жителі повідомляють, що територію перекрили силовики.

Також повідомляється про те, що у Волгограді невідомі дрони атакують Волгоградський НПЗ. Атака триває понад годину. Місцеві нарахували понад 15 вибухів.

Нагадаємо, що раніше удар по Саратовському НПЗ підтвердив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Цей завод – один із ключових об'єктів паливної інфраструктури Росії і відіграє важливу роль у забезпеченні армії паливом.

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