У російському Волгограді палає НПЗ після атаки дронів (фото)

Атака БпЛА на НПЗ у Волгограді

В ніч проти 14 серпня у Волгограді пролунали вибухи внаслідок масованої атаки безпілотників. Під удар потрапив нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка».

Про це повідомили російські телеграм-канали.

Після влучань на підприємстві спалахнули масштабні пожежі.

Йдеться про найбільшого виробника нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ із потужністю перероблювання 14,8 млн тонн на рік.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив пошкодження об’єкта.

«Займання та витік нафтопродуктів сталися через падіння уламків БпЛА після атаки», — зазначив він.

Паралельно моніторингові ресурси інформували про інші влучання у межах регіону.

Через інцидент «Росавіація» призупинила роботу місцевого аеропорту, щоб уникнути ризиків для цивільних рейсів.

Раніше повідомлялося, що після атаки українських безпілотників Саратовський НПЗ «Роснефти» в Поволжі припинив прийом нафти.

Ми раніше інформували, що у Краснодарському краї Росії на афіпському нафтопереробному заводі сталася пожежа після атаки безпілотників.