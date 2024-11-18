У Єкатеринбурзі спалахнула пожежа: люди вистрибували з вікон поліклініки (відео)

У понеділок, 18 листопада, у Єкатеринбурзі (РФ) спалахнула пожежа у поліклініці №2. Намагаючись врятуватися, люди стрибають з вікон.

Кадри оприлюднили у Мережі.

У російському Єкатеринбурзі спалахнула пожежа у лікарні

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За даними російського МНС, пожежа спалахнула на даху будівлі, де відбувалися ремонтні роботи. Вогонь охопив 200 кв. м. На місці працювали 48 осіб та 13 спецмашин. Рятувальникам вдалося приборкати пожежу. Відомо, що евакуйовано загалом 350 людей. Також є двоє потерпілих: одному чоловікові надали допомогу на місці, іншого — доправили до лікарні у важкому стані.

Раніше у північному регіоні Індії, в медичному коледжі Махарані Лакшмібай в районі Джхансі під час пожежі у відділенні інтенсивної терапії новонароджених загинуло десять немовлят.

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