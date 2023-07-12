У російському Єкатеринбурзі спалахнула велика пожежа: горіли дерев'яні піддони

Вогнеборці МНС Росії ліквідували велику пожежу в Єкатеринбурзі.
На відкритому майданчику горіло два автомобілі, дерев'яні піддони та будівельні побутівки на площі 1300 кв.м.
Про це пише МНС РФ у соцмережах.
У гасінні задіяно 50 осіб та 20 одиниць техніки.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Потім пожежу локалізовано на площі 1500 кв.м.
Нагадаємо, 2 липня поблизу російського міста Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї пролунав потужний вибух біля місцевого військового аеродрому. Саме там розташована пускова установка дронів Shahed, якими росіяни атакують Україну. На місці утворилася гігантська вирва діаметром 10 м та глибиною 4 м.
Додамо, у ФСБ Росії 3 липня заявили, що запобігли спробі замаху на Сергія Аксьонова – самопроголошеного "главу" Криму та російського колаборанта. Там заявили про затримання підозрюваного та виклали відео з його допитом, де чоловік стверджує, що був нібито завербований українськими спецслужбами.
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