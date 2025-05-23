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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У російському Єльці сталася масштабна пожежа на заводі після атаки дронів: відео

Внаслідок масованої атаки БПЛА на промисловий об’єкт у місті Єлець Липецької області РФ сталася пожежа, є постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 23 травня 2025 року в місті Єлець Липецької області Росії сталася масштабна пожежа на території одного з промислових підприємств після масованої атаки невідомих безпілотників.

Про це повідомляють місцеві жителі, російські ЗМІ та Telegram-канали.

Згідно з попередніми даними, усі працівники заводу були евакуйовані. Однак, як пише російський ресурс “База”, не обійшлося без постраждалих — щонайменше четверо осіб отримали травми. Наразі на місці події працюють рятувальники та пожежники.

© із соцмереж

Місцеві жителі чули понад 10 вибухів у небі та діляться відео роботи систем ППО, які намагалися відбити атаку дронів.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив факт продовження атаки БПЛА. За його словами, для “підвищення ефективності захисту” в місті може бути тимчасово обмежено доступ до мобільного інтернету.

Крім Єльця, про вибухи в небі та активність дронів повідомляють також мешканці Тули та Іванова.

Серед уражених об'єктів російські джерела називають ПАТ “Енергія” — найбільше підприємство РФ, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Один з російських “спецкорів” прямо заявив, що в об’єкт "Енергії" влучив дрон.

Нагадаємо, що раніше на Курщині пролунали вибухи на місці скупчення російської військової техніки.

Російські “воєнкори” пишуть про удар невідомими “потужними ракетами”.

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