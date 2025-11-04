ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

У російському Забайкаллі пожежу спричинив голубиний послід

Пожежу гасили понад 30 рятувальників до другої години ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Голуб

Голуб / © pexels.com

У селі Староцурухайтуй Забайкальського краю ввечері 2 листопада спалахнула покрівля місцевого Будинку культури. За даними Головного управління МНС Росії по регіону, відкритий вогонь вдалося загасити лише опівночі, а повністю ліквідувати пожежу — близько другої години ночі. У гасінні брали участь 31 пожежник і рятувальник.

За попередніми висновками фахівців, причиною займання став голубиний послід. Він накопичився біля розпеченої димової труби котла, висох, спалахнув від високої температури, а полум’я швидко перекинулося на дерев’яні конструкції даху.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що у Волгоградській області РФ пошкоджено електропідстанцію через атаку дронів.

Дата публікації
Кількість переглядів
195
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie