У російському Забайкаллі пожежу спричинив голубиний послід

Голуб / © pexels.com

У селі Староцурухайтуй Забайкальського краю ввечері 2 листопада спалахнула покрівля місцевого Будинку культури. За даними Головного управління МНС Росії по регіону, відкритий вогонь вдалося загасити лише опівночі, а повністю ліквідувати пожежу — близько другої години ночі. У гасінні брали участь 31 пожежник і рятувальник.

За попередніми висновками фахівців, причиною займання став голубиний послід. Він накопичився біля розпеченої димової труби котла, висох, спалахнув від високої температури, а полум’я швидко перекинулося на дерев’яні конструкції даху.

