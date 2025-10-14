Два міста РФ залишилися без світла

У російських міста Бєлгород та Курська зникло світло після того, як загарбники обстріляли Харків.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«Росіяни били по Харкову, по енергетичних об’єктах і лікарні. Тепер без світла залишилися Бєлгород і Курська область», — зазначив він.

Він уточнив, що Бєлгород та Курщина отримали удари у відповідь і втратили світло.

У місцевих телеграм-каналах підтверджують дану інформацію, що у обох областях великі перебої з електропостачанням.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по прикордонню РФ і назвав їх відповіддю на атаки по Харкову.

Ми раніше інформували, що частина Бєлгорода знову залишилася без світла після повторного ракетного удару по підстанції «Луч».