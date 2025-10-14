- Дата публікації
Категорія
Світ
У російських Бєлгороді та Курську зникло світло — ЦПД
Удари у відповідь призвели до масштабних перебоїв з електропостачанням
У російських міста Бєлгород та Курська зникло світло після того, як загарбники обстріляли Харків.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
«Росіяни били по Харкову, по енергетичних об’єктах і лікарні. Тепер без світла залишилися Бєлгород і Курська область», — зазначив він.
Він уточнив, що Бєлгород та Курщина отримали удари у відповідь і втратили світло.
У місцевих телеграм-каналах підтверджують дану інформацію, що у обох областях великі перебої з електропостачанням.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по прикордонню РФ і назвав їх відповіддю на атаки по Харкову.
Ми раніше інформували, що частина Бєлгорода знову залишилася без світла після повторного ракетного удару по підстанції «Луч».