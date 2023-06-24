У Ростові біля захопленого "вагнерівцями" штабу військ РФ пролунали вибухи – відео

У суботу 24 липня бійці "Вагнера" захопили цей штаб.

У російському Ростові 24 червня біля штабу Південного військового округу прогриміли щонайменше два вибухи.Сьогодні вранці ПВК "Вагнер" заявили, що вони захопили цей штаб.

Про це пишуть ЗМІ.

Після вибухів люди у паніці почали розбігатися. Очевидці також повідомляли про звуки пострілів у місті. Наразі інформації про постраждалих та наслідки вибухів немає.

ЗМІ також пишуть, що в центрі Ростова з'явилися танки та автоматники, виїзди з міста перекрито, мешканців просять не залишати домівки.

У Ростові стався вибух біля захопленого штабу Південного Військового Округу

Нагадаємо, у Росії продовжується протистояння між "вагнерівцями" та регулярною армією РФ. Авіація РФ завдає ударів по дорозі федерального значення у Воронезькій області М-4, якою рухаються бійці ПВК "Вагнер".

У РФ влада готується до оборони Москви від можливого вторгнення ПВК "Вагнер". На підходах біля Москви російські силовики почали споруджувати блокпости та оборонні позиції.

Подробиці читайте за посиланням – ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію подій.

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