У російському Ростові-на-Дону 18 жовтня загорілися складські приміщення. Сама РФ стверджує, що там зберігався полікарбонат.

У Росії спалахнула масштабна пожежа у Ростові-на-Дону. Її було надано підвищений рівень складності. Площа загорання склала не менше 500 квадратних метрів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Судячи з фото та відео, які місцеві публікують в мережі, на місці пожежі підіймається чорний густий дим, який видно з усіх районів міста. Місцеві кажуть, що пожежним машинам навіть не вистачало запасів води, щоби загасити полум'я.

Пожежа у Ростові-на-Дону

Своєю чергою, в МНС країни-агресора традиційно відзвітували, що запобігли детонації і не дозволили вогню перекинутися на балони з сірководнем, які перебували поблизу епіцентру пожежі.

Пожежа у Ростові-на-Дону

Пожежа у Ростові-на-Дону

Слід додати, що два тижні тому поблизу цього району також була пожежа. Тоді палало три склади. Попередньо, першим загорілося приміщення, де зберігалися мінераловатні утеплювачі. Полум'я перекинулося на сусідню будівлю з листовим пластиком, а далі спалахнув третій склад – із технічними газами, зокрема легкозаймистим киснем.

У Ростові-на-Дону горять склади, дим видно з усіх районів міста: відео

Нагадаємо, 18 жовтня у Росії стався наліт дронів на військовий табір у Курській області біля аеродрому "Халіно". Там розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

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