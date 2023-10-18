У Ростові – масштабна пожежа, чорний дим видно з усіх районів міста: фото, відео

У російському Ростові-на-Дону 18 жовтня загорілися складські приміщення. Сама РФ стверджує, що там зберігався полікарбонат.
У Росії спалахнула масштабна пожежа у Ростові-на-Дону. Її було надано підвищений рівень складності. Площа загорання склала не менше 500 квадратних метрів.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Судячи з фото та відео, які місцеві публікують в мережі, на місці пожежі підіймається чорний густий дим, який видно з усіх районів міста. Місцеві кажуть, що пожежним машинам навіть не вистачало запасів води, щоби загасити полум'я.
Своєю чергою, в МНС країни-агресора традиційно відзвітували, що запобігли детонації і не дозволили вогню перекинутися на балони з сірководнем, які перебували поблизу епіцентру пожежі.
Слід додати, що два тижні тому поблизу цього району також була пожежа. Тоді палало три склади. Попередньо, першим загорілося приміщення, де зберігалися мінераловатні утеплювачі. Полум'я перекинулося на сусідню будівлю з листовим пластиком, а далі спалахнув третій склад – із технічними газами, зокрема легкозаймистим киснем.
Нагадаємо, 18 жовтня у Росії стався наліт дронів на військовий табір у Курській області біля аеродрому "Халіно". Там розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.
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