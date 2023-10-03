Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Ростові-на-Дону палав склад з формою для окупантів – соцмережі (відео)

У Ростові-на-Дону палав склад з формою для окупантів – соцмережі (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
567
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Ростові-на-Дону палав склад з формою для окупантів – соцмережі (відео)

Ліквідації пожежі на складі у Ростові-на-Дону / Фото: ГУ МНС Росії

У Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа на складі.

У Ростові-на-Дону в РФ ввечері 2 жовтня сталася масштабна пожежа на складському приміщенні.  

Про це пишуть російські ЗМП та Telegram-канал підпільного руху "Скрепачь". 

Так, за словами пропагандистів нібито загорілися піддони на відкритому майданчику складських приміщень на площі 500 кв. км. 

Проте, місцеві партизани стверджують, що горіли далеко не піддони, а військова форма для російських окупантів. І було знищено доволі значний її запас.

"Ростов-на-Дону. Усе буде горіти, що приготували для війни. У промзоні на лівому березі біля "Мегамага" на Шосейній знищено запас форми. О 20:40, вул. Шосейна, 300 кв. очищено. Далі буде!", - йдеться у повідомленні партизанів.

Нагадаємо, розвідка РФ заявила про наказ ліквідувати пілота Кузьмінова, який перегнав до України Мі-8.

Читайте також:

У Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа

У Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
567
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація