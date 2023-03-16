У Ростові-на-Дону палає будівля Управління прикордонної служби ФСБ (відео)

У четвер, 16 березня, в російському Ростові-на-Дону загорілася будівля Управління прикордонної служби ФСБ.
У Ростові-на-Дону спалахнула пожежа. За словами місцевих, перед інцидентом було чутно вибух.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Зазначається, що в будівлі детонують боєприпаси, які там зберігалися. Крім того, палає паливо разом з баками. Наразі офіційної версії щодо причин пожежі немає. РосЗМІ кажуть про двох постраждалих.
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