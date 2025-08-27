У Ростові-на-Дону після атаки дронів спалахнула багатоповерхівка

Пожежа в Ростові-на-Дону / © із соцмереж

Місцеві жителі повідомили про потужний вибух та займання у Ростові-на-Дону після атаки невідомих БПЛА.

За їх словами, перед вибухом було чути звук, схожий на «мопед», а згодом з’явився спалах і задрижали шибки. Після цього спалахнула пожежа, ймовірно, у Халтурінському провулку.

Нагадаємо, що раніше безпілотники ЗСУ вдарили по НПЗ у Новошахтинську Ростовської області Росії, що спричинило пожежу. За даними очевидців, над містом пролунало близько п’яти вибухів. У Мережі з’явилися кадри наслідків ударів безпілотників по об’єкту.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області.

Виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь заявив, що на цей момент нібито збито 10 безпілотників у Таганрозі, Чертковському та Міллеровському районах. На місце загоряння в будинку в Халтурінському провулку виїхали аварійні служби.

Мер Ростова Олександр Скрябін перебуває на місці події. Інформації про постраждалих наразі немає.