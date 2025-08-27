- Дата публікації
У Ростові-на-Дону після атаки дронів спалахнула багатоповерхівка
Вибух і пожежа на даху житлового будинку у Ростові-на-Дону сталися після атаки дронів.
Місцеві жителі повідомили про потужний вибух та займання у Ростові-на-Дону після атаки невідомих БПЛА.
За їх словами, перед вибухом було чути звук, схожий на «мопед», а згодом з’явився спалах і задрижали шибки. Після цього спалахнула пожежа, ймовірно, у Халтурінському провулку.
Нагадаємо, що раніше безпілотники ЗСУ вдарили по НПЗ у Новошахтинську Ростовської області Росії, що спричинило пожежу. За даними очевидців, над містом пролунало близько п’яти вибухів. У Мережі з’явилися кадри наслідків ударів безпілотників по об’єкту.
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області.
Виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь заявив, що на цей момент нібито збито 10 безпілотників у Таганрозі, Чертковському та Міллеровському районах. На місце загоряння в будинку в Халтурінському провулку виїхали аварійні служби.
Мер Ростова Олександр Скрябін перебуває на місці події. Інформації про постраждалих наразі немає.