У Ростові-на-Дону знову стрілянина: невідомий у ТЦ відкрив вогонь з автомата та втік

За попередньою інформацією, постраждалих не було.

У російському Ростові-на-Дону чоловік відкрив вогонь з автомата біля торгового центру.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

За попередньою інформацією, постраждалих не було.

"До моменту прибуття поліцейських стрілець залишив місце пригоди на автомобілі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією російського телеграм-каналу "Mash", стрілець – колишній співробітник торгового центру. Він зайшов до приміщення зі зброєю, схожою на автомат, — кинув щось на кшталт страйкбольної гранати та відкрив вогонь. Чоловіка одразу помітила охорона, підбігла і спробувала зупинити.

Раніше повідомлялося, що на початку грудня 2022 року у Ростовській області колишній зек, який дезертував із ПВК, відкрив вогонь по поліцейських.

У середині січня цього року, у Липецькій області РФ ліквідували російського військовослужбовця, який зі зброєю втік із війни в Україні. Дезертир був озброєний автоматом та гранатами і під час затримання вчинив опір.

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