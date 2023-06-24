У Ростові оголошено план “Крепость”: на вулицях патрулює озброєна поліція, Росгвардія та військова техніка (фото)

Окрім Ростова-на Дону, військова техніка почала з'являтися і на вулицях інших прикордонних з Україною міст російського регіону.

Увечері в п’ятницю, 23 червня, у російському місті Ростов-на-Дону поліція оголосила план “Крепость”, особовий склад МВС сповістили про необхідність бути в повній готовності.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

“Є наказ привести до бойової готовності весь склад МВС, Росгвардії та посилити пости на кордоні з "ЛНР" та "ДНР”, - цитують у повідомленні одного зі співрозмовників.

Ростовські пабліки публікують фото військової техніки в центрі міста. Уточнюється, що рух іншого транспорту перекрито.

Увечері 23 червня на вулицях Ростова-на-Дону з'явилася військова техніка / Фото: із соцмереж

Увечері 23 червня на вулицях Ростова-на-Дону з'явилася військова техніка

Близьке до російських спецслужб джерело ВВС повідомляє, що на автотрасі "Дон" (дорога Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону) ФСБ за підтримки СОБР (спеціальних загонів швидкого реагування військ Росгвардії) виставляють блокпости.

Тим, хто на них чергує, наказується відкривати вогонь “у разі виникнення загрози”. Техніка при цьому в режимі готовності, але наказу про її висування частини поки що не отримували.

За інформацією Telegram-каналу "Baza", в Ростовській області в небо підняли гелікоптери.

Також, крім самого Ростова, військова техніка почала з'являтися і на вулицях інших прикордонних з Україною міст регіону.

У ГУ МВС Ростовської області поки що ніяк не коментують події.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 23 червня, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російських військових у завдаванні ракетного удару по "вагнерівцях". ФСБ РФ порушила справу про заклик до збройного заколоту після заяв Пригожина.

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