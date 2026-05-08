У Ростові після атаки спалахнула масштабна пожежа: місцеві заявляють про удар по підприємству

Атака на Ростов / © із соцмереж

У російському Ростові-на-Дону вночі пролунали вибухи, після чого на місці ураження спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють про атаку на підприємство ЗАО «Ростовагропромзапчасть».

За словами очевидців, після серії вибухів у місті було видно густий дим і сильне займання. Російські телеграм-канали та місцеві жителі пишуть, що під удар міг потрапити об’єкт ЗАО «Ростовагропромзапчасть».

Офіційної інформації від російської влади щодо наслідків атаки, постраждалих або масштабу руйнувань наразі немає. Також не повідомлялося, чим саме було завдано удару.

На тлі атаки в різних районах Ростова-на-Дону лунали сирени та працювали системи протиповітряної оборони. У соцмережах поширюються кадри великої пожежі та диму над містом.

Атака по Москві 7 травня — деталі

Нагадаємо, вночі 7 травня мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників на російську столицю. За його словами, сили ППО нібито збили щонайменше два дрони, які летіли у бік Москви.

Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 7 травня у Московській області лунали вибухи на тлі атаки безпілотників. За даними Telegram-каналів, під ударом міг опинитися виробничо-логістичний комплекс «Нара» у Наро-Фомінську, який належить до військової інфраструктури Міноборони РФ.

