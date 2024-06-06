У Ростові поліцейські побили "ветерана СВО" та обісцяли його військовий квиток (відео)

У Ростові поліцейські побили "ветерана СВО", який повернувся з України, за автомобільний номер із написом "Вагнер 92".

Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

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"У Ростові-на-Дону поліцейські показали чудовий приклад "шанобливого" ставлення до "героїв сво". Військовослужбовця ЗС РФ, який повернувся з України, побили і принизили за автомобільний номер із написом "Вагнер 92", - йдеться у тексті до відео.

На оприлюднених кадрах окупант у синяках скаржиться, що замість спокійного затримання, він отримав у відповідь побиття. Також ниє, що його "обізвали укропом, хохлом" та обісцяли військовий квиток.

У Ростові поліцейські побили та принизили "ветерана СВО" (відео)

Нагадаємо, за останніми даними Генерального штабу, станом на ранок 6 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 515 000 осіб.

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