У Ростові поліцейські побили "ветерана СВО" та обісцяли його військовий квиток (відео)

Окупант аоскаржився, що поліцейські "обізвали укропом, хохлом".
У Ростові поліцейські побили "ветерана СВО", який повернувся з України, за автомобільний номер із написом "Вагнер 92".
Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.
"У Ростові-на-Дону поліцейські показали чудовий приклад "шанобливого" ставлення до "героїв сво". Військовослужбовця ЗС РФ, який повернувся з України, побили і принизили за автомобільний номер із написом "Вагнер 92", - йдеться у тексті до відео.
На оприлюднених кадрах окупант у синяках скаржиться, що замість спокійного затримання, він отримав у відповідь побиття. Також ниє, що його "обізвали укропом, хохлом" та обісцяли військовий квиток.
Нагадаємо, за останніми даними Генерального штабу, станом на ранок 6 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 515 000 осіб.
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