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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Ростові спалахнула пожежа біля заводу "Алмаз": що відомо

Exilenova+ повідомляє про масштабне займання в районі підприємства російського оборонно-промислового комплексу.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Завод "Алмаз"

Завод "Алмаз" / © Exilenova+

У російському Ростові повідомляють про масштабну пожежу в районі заводу «Алмаз». Про це пише Telegram-канал Exilenova+.

За даними каналу, підприємство входить до структури «Ростеху» та виконує державні оборонні замовлення для Міністерства оборони РФ.

Завод спеціалізується на виробництві військових систем зв’язку, радіоелектронного обладнання й засобів спеціального зв’язку, а також ремонті військової техніки.

Про масштаби пошкоджень та інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, що у російському Орлі після вибухів спалахнула пожежа: повідомляють про удар у районі заводу "Протон"

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