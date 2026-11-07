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У Ростові спалахнула пожежа біля заводу "Алмаз": що відомо
Exilenova+ повідомляє про масштабне займання в районі підприємства російського оборонно-промислового комплексу.
У російському Ростові повідомляють про масштабну пожежу в районі заводу «Алмаз». Про це пише Telegram-канал Exilenova+.
За даними каналу, підприємство входить до структури «Ростеху» та виконує державні оборонні замовлення для Міністерства оборони РФ.
Завод спеціалізується на виробництві військових систем зв’язку, радіоелектронного обладнання й засобів спеціального зв’язку, а також ремонті військової техніки.
Про масштаби пошкоджень та інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.
Нагадаємо, що у російському Орлі після вибухів спалахнула пожежа: повідомляють про удар у районі заводу "Протон"