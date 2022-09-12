У Ростові та ще 7 містах РФ біля кордону з Україною чути гучні вибухи - пропагандисти

У російському Ростові-на-Дону та ще сімох містах на південному кордоні з Україною нібито чули гучні вибухи.
У Ростові гучні вибухи було чути в центрі міста та ще одразу кількох районах.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання 161.ru.
Ростовські пропагандисти повідомляють, що орієнтовно о 15:15 12 вересня вони чули гучні вибухи в центрі міста. Аналогічні звуки було чути і в інших районах Ростова-на-Дону.
Також пропагандисти стверджують, що вибухи чули жителі ще 7 міст РФ, що поблизу російсько-українського кордону, а саме: Таганрог, Азов, Новошахтинське, Шахти, Новочеркаськ, Аксай, Єйськ.
Російське МНС заявило, що у них немає інформації про вибухи чи пожежі в цих регіонах. Що стало причиною гучних вибухів - невідомо.
У коментарях жителі Ростова публікують фото пожежі.
Нагадаємо, Росія перекидає до України цілий армійський корпус, спеціально створений для участі у війні.
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