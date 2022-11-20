У Ростовській області було чути вибухи: у Росії заявили про атаку дронів (фото, відео)

У російській Ростовській області у суботу, 19 листопада, пролунали вибухи в районі аеропорту Міллерово. Місцева влада заявила про атаку дронів.

Про це пише телеграм-канал Baza.

Влада Ростова заявила, що вибухи лунали в районі аеропорту в Міллерово. Місцева російська влада заявила, що на військовий аеродром була здійснена атака дронів, а тому там нібито спрацювала система ППО.

Жителі Росії заявили, що через роботу їхньої ППО у місцевих жителів пошкодило автомобілі.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабну війну проти України. Російські терористи від початку війни обстрілюють Україну ракетами, вбиваючи українців.

Через російську агресію на території РФ теж інколи чути звуки вибухів. Так, у неділю, 20 листопада, у Бєлгородській області РФ знову неспокійно.

Вчора, 19 листопада, "бавовна" сталася в одній з будівель міста Шебекіно, де також зайнялася пожежа.

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