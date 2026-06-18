У Ростовській області палає нафтобаза після атаки дронів: російська ППО знову “успішно” відпрацювала по своїх цілях

Атака на РФ / © із соцмереж

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У ніч проти 18 червня в російському місті Гуково Ростовської області була атакована нафтобаза. За повідомленнями з місця подій, після удару безпілотників на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

Очевидці повідомляють про серію вибухів у районі промислового об’єкта. Водночас російська протиповітряна оборона, як це часто буває після подібних інцидентів, заявила про нібито “успішне перехоплення” дронів.

Іронії ситуації додає те, що після чергового “ефективного” спрацювання так званого російського “купола безпеки” палати почала саме стратегічна інфраструктура, яка забезпечує паливом військову логістику РФ.

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Атаки по російських нафтобазах останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури, яка фінансує війну проти України.

Атака на Москву 16 червня — що відомо

Нагадаємо, зранку 16 червня Москву масовано атакували дрони, спричинивши паніку та вибухи в столиці й області. Собянін заявив про нібито збиття 60 БпЛА, проте через атаку паралізовано роботу чотирьох головних аеропортів міста: «Внуково», «Шереметьєво», «Домодєдово» та «Жуковського». Також були влучання у найбільший московський НПЗ, де спалахнула пожежа.

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