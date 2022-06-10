У Ростовській області посеред траси спалахнув БТР із боєкомплектом: на місці ДТП лунали вибухи (відео)

У Ростовській області посеред траси спалахнув БТР із боєкомплектом: на місці ДТП лунали вибухи (відео)

У Ростовській області РФ 10 червня посеред траси спалахнув бронетранспортер із боєкомплектом.

Після пожежі здетонував боєкомплект у російській техніці.

Про це повідомляють ростовські засоби масової пропаганди.

Очевидець інциденту розповів, що ДТП сталась біля селища Козачі Лагері. Місце події перекрили російські поліцейські. Після пожежі він чув звуки вибухів - детонував боєкомплект.

Через ДТП на трасі утворився затор. Водії не пропускають до місця аварії.

Російські поліцейські відмовились коментувати причини ДТП.

Нагадаємо, на території Запорізької області російські окупанти продовжують викрадати українських громадян.

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