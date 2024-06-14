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У Ростовській області пролунали вибухи в районі аеродрому з Су-34 - соцмережі

У Ростовській області пролунали вибухи в районі аеродрому з Су-34 - соцмережі

Після атаки у місті зникло світло / Фото: із соцмереж

Очікуємо на офіційну інформацію.

У ніч проти 14 червня 2024 року очевидці повідомили у соціальних мережах про вибухи у районі аеродрому у Морозовську, що у Ростовській області РФ. 

Морозовськ — це чинний військовий аеродром в Ростовській області, розташований в 3 км на південний захід від міста Морозовська.

На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 75392 Міністерства оборони Росії).

Зокрема, там розміщені Су-34, Су-24 та Су-24. 

Повідомляється, що в місті зникло світло. 

За попередньою інформацією, аеродром атакували невідомі дрони. 

Також очевидці повідомляють, що вибухи пролунали в небі над містом Ростов-на-Дону. За попередніми даними, спрацювала "система ППО". 

Місцеві жителі розповіли, що два гучні вибухи були чутні близько 2 години ночі, також у небі було видно яскравий спалах. На цей час інформація про руйнування та постраждалих людей не надходила. Офіційної інформації поки що немає. 

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі пролунали вибухи

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