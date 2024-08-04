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У Ростовській області РФ масштабна пожежа біля нафтобази: що кажуть очевидці (відео)

У Ростовській області РФ масштабна пожежа біля нафтобази: що кажуть очевидці (відео)

В російському місті Азов виникла пожежа біля нафтобази / Фото: ASTRA

Місцева влада заперечує удар дронів по підприємству.

У неділю, 4 серпня, у місті Азов Ростовської області РФ виникла масштабна пожежа біля місцевої нафтобази. 

Відповідне відео публікують очевидці, повідомляючи про удар по підприємству українських дронів. 

Натомість у місцевому МНС запевняють, що спершу спалахнула суха трава на відкритій території, після чого пожежа поширилася на промислову зону, де розташований складу автомобільних покришок та паливно-мастильних матеріалів.

Наразі площа пожежі сягає 5 тисяч квадратних метрів. З вогнем борються 90 пожежників та 27 одиниць техніки.

У місцевих каналах відзначають, що стовп чорного диму настільки високий, що його бачать навіть у Ростові, розташованому за 40 км від міста Азов.

У Ростовській області РФ масштабна пожежа біля нафтобази

У Ростовській області РФ масштабна пожежа біля нафтобази

Нагадаємо, у неділю, 4 серпня, в окупованих містах Луганськ та Макіївка прогриміли потужні вибухи та спалахнула пожежа. 

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