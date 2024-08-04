У Ростовській області РФ масштабна пожежа біля нафтобази: що кажуть очевидці (відео)

Місцева влада заперечує удар дронів по підприємству.
У неділю, 4 серпня, у місті Азов Ростовської області РФ виникла масштабна пожежа біля місцевої нафтобази.
Відповідне відео публікують очевидці, повідомляючи про удар по підприємству українських дронів.
Натомість у місцевому МНС запевняють, що спершу спалахнула суха трава на відкритій території, після чого пожежа поширилася на промислову зону, де розташований складу автомобільних покришок та паливно-мастильних матеріалів.
Наразі площа пожежі сягає 5 тисяч квадратних метрів. З вогнем борються 90 пожежників та 27 одиниць техніки.
У місцевих каналах відзначають, що стовп чорного диму настільки високий, що його бачать навіть у Ростові, розташованому за 40 км від міста Азов.
Нагадаємо, у неділю, 4 серпня, в окупованих містах Луганськ та Макіївка прогриміли потужні вибухи та спалахнула пожежа.
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