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У Ростовській області РФ палає нафтобаза, яка постачала паливо російської армії

У Ростовській області РФ палає нафтобаза, яка постачала паливо російської армії

Пожежа виникла після атаки дронів / Фото: із соцмереж

У росіян видалася неспокійна ніч.

У Ростовській області Росії палає нафтобаза "Атлас", яка постачала паливо російської армії.

Про це пишуть у соцмережах. 

Як повідомляють місцеві жителі, на комбінаті "Атлас" Росрезерву виникла пожежа після атаки дронів. Комбінат спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, а також відпускає нафтопродукти російській армії, як стверджується. 

"У серпні 2020 року на базі комбінату пройшли державні навчання Міноборони і Росрезерву в рамках навчання "Кавказ-2020". У показниках навчання щодо відпуску нафтопродуктів для нужд армії вироблялися три способи — автомобільний, залізничний і трубопровід", — писали місцеві "ЗМІ" в 2023 році. 

Нагадаємо, у середу, 21 серпня, з'явилися супутникові фото з російського Пролетарська. Там горіла нафтобаза Федерального агентства з державного резерву Росії.

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