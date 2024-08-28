У Ростовській області РФ палає нафтобаза, яка постачала паливо російської армії

У росіян видалася неспокійна ніч.
У Ростовській області Росії палає нафтобаза "Атлас", яка постачала паливо російської армії.
Про це пишуть у соцмережах.
Як повідомляють місцеві жителі, на комбінаті "Атлас" Росрезерву виникла пожежа після атаки дронів. Комбінат спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, а також відпускає нафтопродукти російській армії, як стверджується.
"У серпні 2020 року на базі комбінату пройшли державні навчання Міноборони і Росрезерву в рамках навчання "Кавказ-2020". У показниках навчання щодо відпуску нафтопродуктів для нужд армії вироблялися три способи — автомобільний, залізничний і трубопровід", — писали місцеві "ЗМІ" в 2023 році.
Нагадаємо, у середу, 21 серпня, з'явилися супутникові фото з російського Пролетарська. Там горіла нафтобаза Федерального агентства з державного резерву Росії.
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