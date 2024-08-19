У Ростовській області РФ введено режим надзвичайної ситуації: другу добу гасять нафтобазу після атаки дронів

На базі зберігали нафтопродукти для потреб російської армії.

У російському місті Пролетарськ на Ростовщині досі триває гасіння пожежі на нафтобазі "Кавказ", яка була уражена дронами ГУР 18 серпня. На базі зберігали нафтопродукти для потреб російської армії.

Внаслідок пожежі постраждали 18 осіб. Місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації в районі. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

"Гасіння пожежі в Пролетарську триває, задіяні сили і засоби збільшено. З урахуванням складності пожежі на території Пролетарського району режим підвищеної готовності переведено в режим надзвичайної ситуації. Наразі всі зусилля аварійно-рятувальних підрозділів спрямовані на локалізацію горіння", – йдеться у повідомленні.

Голубєв повідомив, що в результаті пожежі постраждали 18 пожежників: 14 з них отримали амбулаторну допомогу, а 4 були госпіталізовані з опіками середнього ступеня тяжкості.

"Готуємо переведення двох із них до медзакладів Ростова. За моїм дорученням у Пролетарськ виїхала додаткова бригада медиків", – додав Голубєв.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 18 серпня, безпілотники атакували нафтобазу у Пролетарську Ростовської області. На об'єкті виникла масштабна пожежа, дим від якої можна було побачити за сотні метрів.

У Ростовській області ніяк не загасять пожежу на нафтобазі

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