ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

У Ростовській області РФ заявили про масовану атаку дронів

У Ростовській області Росії повідомляють про атаку безпілотників, вибухи та роботу протиповітряної оборони у кількох містах.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Ростовській області Росії вночі повідомили про масовану атаку безпілотників. Про вибухи заявляють жителі Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайська та Азова.

Російські Telegram-канали пишуть про активну роботу ППО та збиття понад десятка повітряних цілей.

За словами місцевих жителів, упродовж останньої години в небі було чутно звуки польоту дронів і серію вибухів. Повідомляється, що групи безпілотників нібито рухалися з боку Таганрозької затоки. У різних районах лунали сигнали тривоги.

Місцева влада закликала мешканців залишатися в укриттях і не підходити до вікон.

Офіційних заяв про наслідки атаки та можливих постраждалих спочатку не надходило.

Згодом з’явилася інформація про поранення водія вантажівки у Батайську. Також там повідомляють про пошкодження п’яти автомобілів на стоянці. У місті Новошахтинськ, за попередніми даними, ушкоджено фасад приватного будинку.

Водночас загроза безпілотної небезпеки в регіоні, за повідомленнями російських джерел, зберігається.

Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ заявили про атаку «добрих дронів» на Афіпський НПЗ.

Дата публікації
Кількість переглядів
14
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie