У Ростовській області РФ заявили про масовану атаку дронів
У Ростовській області Росії повідомляють про атаку безпілотників, вибухи та роботу протиповітряної оборони у кількох містах.
У Ростовській області Росії вночі повідомили про масовану атаку безпілотників. Про вибухи заявляють жителі Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайська та Азова.
Російські Telegram-канали пишуть про активну роботу ППО та збиття понад десятка повітряних цілей.
За словами місцевих жителів, упродовж останньої години в небі було чутно звуки польоту дронів і серію вибухів. Повідомляється, що групи безпілотників нібито рухалися з боку Таганрозької затоки. У різних районах лунали сигнали тривоги.
Місцева влада закликала мешканців залишатися в укриттях і не підходити до вікон.
Офіційних заяв про наслідки атаки та можливих постраждалих спочатку не надходило.
Згодом з’явилася інформація про поранення водія вантажівки у Батайську. Також там повідомляють про пошкодження п’яти автомобілів на стоянці. У місті Новошахтинськ, за попередніми даними, ушкоджено фасад приватного будинку.
Водночас загроза безпілотної небезпеки в регіоні, за повідомленнями російських джерел, зберігається.
Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ заявили про атаку «добрих дронів» на Афіпський НПЗ.