У Ростовській області РФ заявили про масовану атаку дронів

Дрон / © ТСН.ua

У Ростовській області Росії вночі повідомили про масовану атаку безпілотників. Про вибухи заявляють жителі Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайська та Азова.

Російські Telegram-канали пишуть про активну роботу ППО та збиття понад десятка повітряних цілей.

За словами місцевих жителів, упродовж останньої години в небі було чутно звуки польоту дронів і серію вибухів. Повідомляється, що групи безпілотників нібито рухалися з боку Таганрозької затоки. У різних районах лунали сигнали тривоги.

Місцева влада закликала мешканців залишатися в укриттях і не підходити до вікон.

Офіційних заяв про наслідки атаки та можливих постраждалих спочатку не надходило.

Згодом з’явилася інформація про поранення водія вантажівки у Батайську. Також там повідомляють про пошкодження п’яти автомобілів на стоянці. У місті Новошахтинськ, за попередніми даними, ушкоджено фасад приватного будинку.

Водночас загроза безпілотної небезпеки в регіоні, за повідомленнями російських джерел, зберігається.

Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ заявили про атаку «добрих дронів» на Афіпський НПЗ.