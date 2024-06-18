У Ростовській області унаслідок атаки безпілотників спалахнули резервуари з нафтопродуктами

В російському Азові внаслідок атаки БПЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За попередніми даними, жертв немає.

"Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни поскаржилися на потужну атаку безпілотників вночі.

Крім того, ми раніше інформували, що мешканців одного з російських міст охопила паніка через невідомий БпЛА.

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