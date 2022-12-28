У Ростовській області вщент згоріла казарама 150-ї мотострілецької дивізії (відео)

Поблизу російського Новочеркаська Ростовської області згоріла казарма окупантів, що належала 150-й мотострілецькій дивізії.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Зазначається, що вщент згоріла двохповерхова будівля казарми. Цікаво, що її побудували лише шість років тому. У російському МНС причини займання не повідомляють. Натомість у Мережі пишуть, мовляв, під час будівництва вирішили заощадити на дротах. Втім, можливо, хто невдало покурив.

До слова, 150-а дивізія дислокується у військовій частині № 22179. До березня 2022-го командиром був генерал Олег Мітяєв. Втім, його вдало ліквідували бійці "Азова" під час оборонии Маріуполя.

Нагадаємо, у Подольську, місті у Московській області Росії, сімейна пара пенсіонерів спробувала підпалити військкомат. Подружжя затримали поліцейські, які проїжджали повз. Займання оперативно загасили. Постраждалих немає.

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