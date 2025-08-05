ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

У Ростовській області виникла пожежа на залізниці після атаки БПЛА

У ніч проти 5 серпня після атаки БПЛА на станицю Тацинську в Ростовській області виникла пожежа на території місцевої залізничної станції.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © pixabay.com

У ніч проти 5 серпня 2025 року невідомі БПЛА атакували залізничну станцію “Тацинська” в Ростовській області РФ, повідомляють місцеві жителі.

Після атаки в районі станції спалахнув вогонь. За словами очевидців, йдеться про пожежу на станції поблизу водонапірної башти та місцевого елеватора.

Що саме загорілося, а також чи є постраждалі, наразі невідомо. Влада поки не коментує події.

Нагадаємо, що раніше дрони вдарили по залізничній станції у Волгоградській області РФ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie