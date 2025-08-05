У Ростовській області виникла пожежа на залізниці після атаки БПЛА

Пожежа / © pixabay.com

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У ніч проти 5 серпня 2025 року невідомі БПЛА атакували залізничну станцію “Тацинська” в Ростовській області РФ, повідомляють місцеві жителі.

Після атаки в районі станції спалахнув вогонь. За словами очевидців, йдеться про пожежу на станції поблизу водонапірної башти та місцевого елеватора.

Що саме загорілося, а також чи є постраждалі, наразі невідомо. Влада поки не коментує події.

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Нагадаємо, що раніше дрони вдарили по залізничній станції у Волгоградській області РФ.