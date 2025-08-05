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У Ростовській області виникла пожежа на залізниці після атаки БПЛА
У ніч проти 5 серпня після атаки БПЛА на станицю Тацинську в Ростовській області виникла пожежа на території місцевої залізничної станції.
У ніч проти 5 серпня 2025 року невідомі БПЛА атакували залізничну станцію “Тацинська” в Ростовській області РФ, повідомляють місцеві жителі.
Після атаки в районі станції спалахнув вогонь. За словами очевидців, йдеться про пожежу на станції поблизу водонапірної башти та місцевого елеватора.
Що саме загорілося, а також чи є постраждалі, наразі невідомо. Влада поки не коментує події.
Нагадаємо, що раніше дрони вдарили по залізничній станції у Волгоградській області РФ.