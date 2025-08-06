У розталому льодовику знайшли тіло чоловіка, зниклого безвісти 28 років тому

Льодовик. Фото ілюстративне / © unsplash.com

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Тіло чоловіка, який вважався зниклим безвісти 28 років тому, знайшли у танучому льодовику у віддаленому гірському регіоні Кохістан у Пакистані.

Деталі історії розповідають ВВС і Hindustan Times.

Тіло чоловіка, який зник безвісти у 1997 році, було знайдено на льодовику, що тане, в горах Кохістан. Тіло було ідентифіковане як останки Насіра Уддіна, який зник під час снігової бурі під час подорожі віддаленою долиною Супат. Разом з ним були знайдені документи на це ім’я.

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© BBC

В останні роки в регіоні спостерігається зменшення кількості снігопадів, що призводить до потрапляння прямих сонячних променів на льодовики, що призводить до їх швидшого танення. Експерти кажуть, що відкриття цього об’єкта показує, як зміна клімату прискорила танення льодовиків.

За словами очевидців, одяг та фізичні характеристики тіла були переважно неушкодженими.

«Те, що я побачив, було неймовірним. Тіло було неушкодженим. Одяг навіть не був порваний», — розповів пастух, який знайшов тіло.

Коли людське тіло падає в льодовик, сильний холод швидко заморожує його, запобігаючи розкладанню, сказав професор Мухаммад Білал, завідувач кафедри навколишнього середовища Ісламабадського університету Комсатс. Потім тіло муміфікується через брак вологи та кисню в льодовику.

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Щойно поліція підтвердила, що це був Насір Уддін, місцеві жителі почали надавати більше інформації.

У загиблого була дружина та двоє дітей. У день зникнення він подорожував верхи зі своїм братом Касіром. Поліція повідомила, що сімейна сварка змусила двох чоловіків покинути свій дім.

Касір Уддін розповів, що вони прибули в долину того ранку, і десь по обіді його брат зайшов у печеру. Коли брат не повернувся, Касір каже, що шукав його в печері та пішов за допомогою до інших людей у цьому районі, щоб продовжити пошуки. Але вони так і не знайшли його.

У розмові з The Express Tribune Касір додав, що вони з братом обрали нетрадиційний маршрут через гори, щоб уникнути потенційних загроз від нападниів. Він згадав, як чув постріли під час зворотного шляху. Намагаючись уникнути нападників, Насір спробував сховатися в крижаній печері, і більше його ніхто не бачив.

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Місцеві жителі згадують, що через роки після зникнення Насіра його родина була змушена переселитися з долини до сусідньої місцевості через жорстоку сімейну сварку. Його молодший брат, Гардезі, загинув у суперечці, яку було описано як суперечку за честь.

Повідомляється, що і Насір Уддін, і інший брат, Касір Уддін, переховувалися. Абдул Азіз, поліцейський у відставці з цього району, сказав, що присутність поліції в регіоні наприкінці 1990-х років була обмеженою, а багато кримінальних справ залишалися незареєстрованими або нерозкритими.

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