У розвідці Британії пояснили, як нерівномірна мобілізація в РФ стала головною проблемою Кремля

Еліти РФ "ізолювали" від участі у війні проти Україні, ставку у Росії зробили на етнічні меншини.

Російське керівництво кидає на війну проти України чоловіків із переважно менш населених регіонів РФ, натомість Москва та Санкт-Петербург залишилися відносно неушкодженими у контексті мобілізації й втрат. Особливо це стосується сімей російської "еліти".

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у "Твіттері".

"Оскільки Міноборони Росії намагається вирішити проблему постійного дефіциту окупантів (на війну проти України. - Ред.), ізоляція заможніших і впливовіших елементів російського суспільства, швидше за все, залишатиметься головною проблемою", - кажуть у розвідці.

Так, 21 лютого 2023 року під час промови диктатора РФ Володимира Путіна були сфотографовані російські високопосадовці, які сиділи в перших двох рядах аудиторії. Зауважується, що їхні діти не служать в армії.

"Оскільки Росія продовжує зазнавати надзвичайно великих втрат (на війні в Україні. - Ред.), смертність різко відрізняється в різних регіонах РФ", - йдеться в повідомленні.

Приміром, у багатьох східних регіонах рівень смертності у відсотках від населення в 30+ разів вищий, аніж у Москві. Подекуди найбільше страждають етнічні меншини; в Астрахані приблизно 75% втрат походять від казахського та татарського меншин.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії на 12 березня сягають 159 090 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад тисячу окупантів.

Раніше мобілізовані окупанти в Калінінградській області РФ записали відеозвернення до Путіна, після того, як їхній батальйон перейменували на "піхотний" і наказали "виконувати штурмові завдання" під командуванням ватажків так званої "ДНР".

Мобілізовані з Новосибірської області РФ, яких відправили на війну в Україну, також записали відеозвернення зі скаргами на величезні втрати на передовій.

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