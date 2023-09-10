У розвідці Британії розповіли, як РФ планує боротися з атаками безпілотників по аеропортах

Безпілотники, які все частіше атакують російські аеропорти, майже точно запускають з території РФ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter.

У зведенні зазначають, що неподалік кордону з Естонією, місцевий губернатор розпорядився організувати "волонтерські патрулі" для запобігання подальшим атакам на військовий аеродром "Крести.

"З огляду на обмежену дальність безпілотників-квадрокоптерів, їх майже точно запускають з території РФ", – зазначають аналітики.

За даними британських розвідників, для боротьби з безпілотниками записалися близько 800 осіб. Їх планують розділяти на групи по 50 та віддавати для патрулювання певні зони, як прикордонні райони, важливі об’єкти інфраструктури та аеродроми.

"Створення таких волонтерських патрулів ймовірно стане елементом стримування і дасть якийсь захист від того, щоби квадрокоптери запускали безпосередньо поруч з аеродромом", – пише розвідка.

Проте, росіянам для захисту цих об’єктів все одно будуть потрібні серйозні системи ППО з радарами та складнішими засобами захоплення цілі.

Атаки на аеродроми у РФ

Нагадаємо, що останнім часом у мережі з'явилося багато фотографій російської стратегічної і тактичної авіації, дбайливо встеленої автомобільними шинами.

Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що у грудні 2022 року Україна атакувала російські військові аеродроми "Дягілєво" (Рязанська область) та "Енгельс" (Саратовська область) за допомогою модернізованих реактивних безпілотників радянського виробництва Ту-141 "Стриж".

Також додамо, що Росія внаслідок нещодавньої масованої атаки безпілотників втратила шість транспортних літаків Іл-76. Йдеться про ті самі літаки, які на початку повномасштабної війни намагалися сісти на летовища в Києві та Гостомелі й висадити десант на парашутах.

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