У розвідці США запевняють, що коронавірус не був розроблений як біологічна зброя

У розвідці США запевняють, що коронавірус не був розроблений як біологічна зброя

Але в розвідувальній спільноті не можуть надати конкретнішу інформацію про походження COVID-19 без додаткової інформації.

У США вважають, що коронавірус COVID-19 не був розроблений як біологічна зброя.

Про це йдеться у доповіді американської Національної розвідувальної ради, пише "Інтерфакс".

"Більшість агентств також оцінюють з низьким рівнем впевненості, що вірус, можливо, не був генетично модифікований. Однак два агентства вважають, що не було достатніх даних для того, щоб зробити таку оцінку", — наголошується в ньому.

Агентства розвідспільноти США не дійшли єдиної думки про походження вірусу і вважають ймовірними дві гіпотези походження COVID-19: зараження через тварину та пов'язаний з роботою лабораторією.

Але в розвідувальній спільноті не можуть надати більш конкретну інформацію про походження COVID-19 без додаткової інформації, яка б дозволила визначити конкретний шлях природного контакту з твариною або довести, що лабораторія в Ухані займалася SARS-CoV-2 або близьким вірусом-попередником до появи COVID -19, зазначається у доповіді.

Для досягнення остаточної оцінки походження вірусу буде потрібне сприяння Китаю.

Але в Пекіні продовжують перешкоджати розслідуванню, відмовляються від розголошення інформації та покладають відповідальність на інші країни, включаючи США.

Зараження коронавірусом COVID-19 вперше виявили в китайському місті Ухань у провінції Хубей наприкінці 2019 року, потім він почав розповсюджуватися по всьому світу. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

До початку квітня 2020 року ВООЗ повідомила, що кількість випадків зараження COVID-19 по всьому світу перевищила показник 1 млн. До середини жовтня 2021 року у світі було зареєстровано майже 240 млн випадків зараження інфекцією.

Нагадаємо, експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які прибули до Китаю, щоб дослідити походження коронавірусу, заявили, що неможливо встановити, як SARS-CoV-2 потрапив на ринок в Ухані. Водночас вони вважають, що навряд чи він поширився з китайської лабораторії.

У дослідженні вчених із Кембридзькогго, Гавайського університетів та Потсдамського інституту вивчення змін клімату вчені зафіксували зміни типу рослинності в китайській провінції, що створило середовище для поширення кажанів, які є носіями SARS-CoV-2.

Нагадаємо:

Головний республіканець Комітету із закордонних справ Палати представників Мак Маккол оприлюднив звіт із твердженнями про наявність доказів того, що коронавірус вийшов із лабораторії Уханьського інституту вірусології (WIV).

Уханьського інституту вірусології (WIV). Всесвітня організація охорони здоров'я також провела розслідування причин пандемії та у своєму звіті дійшла висновку, що ризик нещасного випадку був "надзвичайно низьким". У звіті йдеться, що "не було повідомлень про респіраторні захворювання, сумісні з COVID-19 протягом тижнів/місяць до грудня 2019 року, а також не було серологічних свідчень інфекції у робітників у результаті серологічного скринінгу на SARS-CoV-2".

Своєю чергою генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус визнав, що "передчасно" виключатиме версію витоку COVID-19 з лабораторії Уханьського інституту вірусології в Китаї.

Новини світу: Китай не дозволив ВООЗ провести аудит своїх лабораторій, зокрема й у місті Ухань

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