У розвідці США заявили про високі ризики прямого конфлікту Росії з НАТО: до чого тут Україна

РФ може вдатися до посилення ескалації. Про це свідчать її заяви, що США начебто використовують Україну як проксі для послаблення Росії.

Росія може й не прагнути прямого військового конфлікту зі США та НАТО, однак потенціал для цього існує.

Про це йдеться у звіті про всесвітні загрози національній безпеці США.

У документі зазначається, що російські лідери до цього час уникали дій, які б поширили війну в Україні за її межі, "але ризик ескалації залишається значним".

Дані американської розвідки вказують на існування реального потенціалу, аби невдачі Росії на полі бою в Україні нашкодили внутрішньому становищу президента Володимира Путіна. Це може спровокувати додаткові дії з ескалації з боку РФ у намаганнях повернути підтримку суспільства.

"Посилені заяви про те, що Сполучені Штати використовують Україну як проксі для послаблення Росії, і що воєнні успіхи України є лише результатом втручання США та НАТО, можуть віщувати подальшу ескалацію з боку Росії", – повідомили в американській розвідці.

Там додали – російські чиновники давно вважають, що США намагаються підірвати їхню державу, послабити Путіна та встановити дружні до Заходу режими у державах-колишніх членах СРСР та в інших країнах. У разі бажання Росії, це дає їй можливість для ескалації або розширення війни.

Нагадаємо, в лютому видання Bloomberg поінформувало, що країни-члени НАТО розробляють таємні інструкції на випадок участі Альянсу у конфлікті, коли союзникам доведеться захищати один одного за статтею 5. Суть статті полягає в тому, що напад на одну з країн НАТО вважається нападом на всі країни Альянсу.

Згодом генсек організації Єнс Столтенберг заявив, що НАТО має бути готовим до тривалого протистояння з Росією "після безпосередньої кризи, спровокованої вторгненням президента Володимира Путіна до України".

А наприкінці лютого міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Альянс має бути готовим до того, що Росія спробує вторгнутися до країн Балтії.

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