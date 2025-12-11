ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
2 хв

У розвідці повідомили, чи постачає Китай Росії зброю для війни

У ГУР наголошують, що у деяких аспектах щодо Росії Китай займає дуже чітку позицію.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Прапор Китаю.

Прапор Китаю. / © pixabay.com

Наразі українська розвідка не має даних про те, що Китай постачає агресорці Російській Федерації не тільки компоненти до зброї, а й саме озброєння.

Про це повідомив заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький у коментарі “Укрінформу”.

«Підтверджених фактів постачання ані боєприпасів, ані безпосередньо зброї, яка використовується на полі бою немає від самого початку», - наголосив представник розвідки.

За його словами, Китай займає дуже чітку позицію щодо того, що не має бажання поставляти Росії саме готові види озброєння.

«Те, що заходять компоненти - і ви можете чітко побачити всю інформацію щодо видів озброєння, боєприпасів, ракетного озброєння, яке використовує Російська Федерація, які там мікрочіпи та інші компоненти є тощо - на нашому офіційному сайті”, - додав він.

Скібіцький каже, що українська розвідка ділиться цією інформацією із партнерами для своєчасного прийняття всіх необхідних міжнародних санкцій і попередження постачання нових елементів для різних видів зброї для армії РФ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Китай посилює військову співпрацю з Росією. Зокрема, у сфері воєнної промисловості. Він каже, що розвідки України та партнерів фіксують посилення впливу Пекіна на російські ресурси та економіку.

Президент також вислови переконання, що КНР невигідне закінчення війни в Україні, адже не Пекін зацікавлений у слабкій чи переможеній Росії, що призводить до продовження конфлікту. Втім, додав Зеленський, йому не доповідали про пряме постачання зброї з Китаю до Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
170
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie