У розвідці повідомили, чи постачає Китай Росії зброю для війни

Прапор Китаю. / © pixabay.com

Реклама

Наразі українська розвідка не має даних про те, що Китай постачає агресорці Російській Федерації не тільки компоненти до зброї, а й саме озброєння.

Про це повідомив заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький у коментарі “Укрінформу”.

«Підтверджених фактів постачання ані боєприпасів, ані безпосередньо зброї, яка використовується на полі бою немає від самого початку», - наголосив представник розвідки.

Реклама

За його словами, Китай займає дуже чітку позицію щодо того, що не має бажання поставляти Росії саме готові види озброєння.

«Те, що заходять компоненти - і ви можете чітко побачити всю інформацію щодо видів озброєння, боєприпасів, ракетного озброєння, яке використовує Російська Федерація, які там мікрочіпи та інші компоненти є тощо - на нашому офіційному сайті”, - додав він.

Скібіцький каже, що українська розвідка ділиться цією інформацією із партнерами для своєчасного прийняття всіх необхідних міжнародних санкцій і попередження постачання нових елементів для різних видів зброї для армії РФ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Китай посилює військову співпрацю з Росією. Зокрема, у сфері воєнної промисловості. Він каже, що розвідки України та партнерів фіксують посилення впливу Пекіна на російські ресурси та економіку.

Реклама

Президент також вислови переконання, що КНР невигідне закінчення війни в Україні, адже не Пекін зацікавлений у слабкій чи переможеній Росії, що призводить до продовження конфлікту. Втім, додав Зеленський, йому не доповідали про пряме постачання зброї з Китаю до Росії.