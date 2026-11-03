У розвідці США хаос через Трампа: Конгрес тимчасово залишався без ключових звітів

Дональд Трамп / © Associated Press

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За другого терміну Дональда Трампа обмін розвідувальною інформацією між американськими спецслужбами, Конгресом та іншими державними відомствами почав сповільнюватися, а в окремих випадках узагалі припинявся.

Про це йдеться в матеріалі Reuters, підготовленому на основі свідчень восьми чинних і колишніх американських посадовців та інших обізнаних джерел.

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Обмін розвідданими у США сповільнився: що відбувається між ЦРУ та іншими відомствами

За інформацією Reuters, ЦРУ припинило спільно готувати аналітичні оцінки з Національною радою з розвідки (NIC). Ця структура узагальнює висновки 18 американських розвідувальних відомств для керівництва країни, зокрема щодо Ірану та Росії.

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Через це політики почали отримувати менше звітів, які дають цілісне уявлення про глобальні загрози. За словами джерел Reuters, це відбувається на тлі того, що адміністрація Трампа розглядає можливість відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів.

Колишній заступник директора Національної розвідки Морган Муір вважає, що роз’єднання відомств послаблює координацію між ними.

«Проблема полягає в тому, що, роблячи кроки, які знекровлюють інституції, де відбувається реальна координація розвідувальної спільноти, ви створюєте окремі „острівці“, і тоді кожен може обирати свій власний острівець», — сказав він.

У ЦРУ заперечують, що відомство усунулося від підготовки розвідувальних оцінок.

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«ЦРУ має повну участь у процесі надання розвідувальних оцінок через Щоденне резюме для президента, яким керує ODNI, а також через Національну раду з розвідки», — заявила речниця ЦРУ Ліз Лайонс.

Проблеми з обміном інформацією торкнулися й Конгресу. За даними Reuters, законодавці та їхні помічники тимчасово не отримували частину розвідувальних звітів від офісу Тулсі Габбард. Такі перебої сталися після військової операції США проти Ірану в червні 2025 року, а згодом — після затримання колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро в січні 2026 року.

Джерела видання стверджують, що команда Габбард пояснювала обмеження доступу підозрами щодо витоків інформації в пресу. Раніше про такі перебої публічно не повідомляли.

Конфлікт ЦРУ та офісу розвідки США: аналітики побоюються політичного тиску

Джерела Reuters описують ситуацію як одну з найбільших за останні три десятиліття «війн за сфери впливу» між ЦРУ та Офісом директора національної розвідки (ODNI). Напруга посилилася після того, як офіс Габбард скасував допуски до державної таємниці для низки чинних і колишніх розвідників.

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За словами трьох колишніх посадовців, щоб послабити конфлікт, керівниця апарату Білого дому Сюзі Вайлс кілька разів особисто втручалася в ситуацію.

Колишні представники розвідувальної спільноти також побоюються, що політичний тиск впливає на роботу аналітиків. За даними співрозмовників Reuters, деякі з них уникають підготовки висновків, які можуть суперечити позиції Білого дому. Вони побоюються негативних наслідків для своєї кар’єри, однак джерела не уточнили, яких саме тем стосується така самоцензура.

«Проблема полягає в тому, що, роблячи кроки, які знекровлюють інституції, де відбувається реальна координація розвідувальної спільноти, ви створюєте окремі „острівці“, і тоді кожен може обирати свій власний острівець», — сказав Морган Муір, колишній заступник директора Національної розвідки в адміністрації Джо Байдена.

«Усі ці фактори накопичуються у справді складному світі, де політикам потрібне більш витончене та інтегроване бачення світу, а натомість вони отримують менше», — зазначила Бет Саннер, колишня заступниця директора Національної розвідки за першого терміну Трампа.

На тлі скорочень у відомствах національної безпеки, зокрема в ODNI та ЦРУ, Трамп також звільняв або відсторонював посадовців, яких вважав нелояльними, пише Reuters.

«Аналітики все ще виконують свою роботу, але цей Білий дім зробив їх непотрібними, оскільки президент сприймає небажану інформацію як нелояльність», — сказала Джулія Керлі, колишня аналітикиня ЦРУ.

Новий директор національної розвідки США відновлює брифінги для Конгресу

У серпні директором Національної розвідки США став Джей Клейтон. Як повідомляє Reuters, після його призначення відновили брифінги для Конгресу щодо загроз виборам. За попереднього керівництва відомства Тулсі Габбард такі зустрічі припинили.

Reuters також звертає увагу на зміни в роботі Національної ради з розвідки (NIC), яка узагальнює інформацію від 18 американських розвідувальних відомств. Один з американських посадовців позитивно оцінив ставлення Клейтона до цієї структури.

«Хоча Тулсі не використовувала NIC, директор Джей Клейтон довів, що є хорошим керівником розвідувальної спільноти та усвідомлює цінність NIC», — сказав співрозмовник агентства.

За даними Reuters, в Офісі директора національної розвідки (ODNI) не погоджуються з оцінками про суттєве скорочення аналітичної роботи. Представник відомства заявив, що кількість підготовлених розвідувальних оцінок залишається близькою до історичних показників.

В ODNI також наголосили, що Клейтон прагне забезпечити офіс і всю розвідувальну спільноту ресурсами, необхідними для роботи.

«Директор Клейтон залишається відданим забезпеченню ODNI та розвідувальної спільноти ресурсами, необхідними для продовження інформування ключових осіб, які ухвалюють рішення в уряді США, та забезпечення безпеки американців», — заявив представник відомства.

Як зазначає Reuters, призначення Клейтона супроводжується спробами відновити окремі механізми взаємодії розвідувальних структур. Проте проблеми в координації між ЦРУ, ODNI та іншими відомствами, описані співрозмовниками агентства, залишаються предметом занепокоєння.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що Дональд Трамп заперечив інформацію про припинення передавання Україні розвідувальних даних з боку США. Такі повідомлення з’явилися на тлі обговорень ролі Вашингтона у підтримці Києва та обміну інформацією, необхідною для протидії російській агресії.

Відповідаючи на запитання журналістів, американський президент запевнив, що Сполучені Штати не припиняли ділитися розвідданими з Україною та продовжують допомагати Києву.

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