У розвідці США почали масові звільнення: новий керівник Трампа взявся за “чистку” — CNN

США / © pixabay.com

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Новопризначений виконувач обов’язків директора Національної розвідки США Білл Пулте вже в перший день роботи розпочав масштабне скорочення персоналу.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовника видання, звільнення стосуються так званих представників “глибинної держави” — впливових чиновників і посадовців, які роками працювали у федеральних структурах США.

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Найбільше скорочення торкнулися двох ключових структур американської безпеки — Національного контртерористичного центру та Національного центру контррозвідки і безпеки.

За даними журналістів, президент США Дональд Трамп доручив Пулте скоротити сотні співробітників. Минулого тижня новий очільник несподівано прибув до офісу на день раніше запланованого та одразу запросив повний список працівників відомства.

Керівникам структурних підрозділів дали термінове розпорядження надати списки персоналу. Усередині розвідспільноти це пов’язують із підготовкою до подальших масових звільнень.

Призначення Пулте вже викликало різку реакцію серед демократів у Конгресі США. Вони попереджають, що різке скорочення штату може послабити систему національної безпеки країни.

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Сенатори Mark Warner та Jim Himes направили новому керівнику офіційний лист, у якому нагадали, що апарат Нацрозвідки був створений після терактів 11 вересня 2001 року саме для запобігання подібним загрозам у майбутньому.

Американські законодавці також наголосили, що Пулте не має досвіду роботи у розвідувальній сфері, тому настільки швидкі кадрові зміни можуть створити серйозні ризики для безпеки Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 30 квітня президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що його адміністрація розглядає можливість скорочення американської військової присутності у Німеччині.

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