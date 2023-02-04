У Руанді на людей впало обладнання для сушіння кукурудзи – 11 загинули, понад 30 постраждали

На околицях столиці Руанди – Кіґалі, загинули щонайменше 11 осіб, ще 36 – отримали травми внаслідок падіння на них обладнання для сушіння кукурудзи у п'ятницю, 3 лютого.

Про це пише Xinhua.

"Нещасний випадок стався приблизно о 08:30 за місцевим часом. Устаткування для сушіння звалилося під вагою качанів кукурудзи", - заявив журналістам місцевий посадовець Дезіре Нсабімана.

За його словами, обладнання обвалилося, "коли люди перебували всередині і перевіряли зерно".

У поліції повідомили, що проводяться слідчі дії для встановлення обставин події. Нсабімана сказав, що сушарка була побудована з стовпів і покрита листами заліза.

Зазначається, що сушарка належить фермерам кооперативу з близько 76 осіб.

"Постраждалих евакуювали до медичних закладів, їм надають допомогу працівники швидкої медичної допомоги. Заходи щодо забезпечення безпеки споруджених споруд будуть посилені, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

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